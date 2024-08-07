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        Akrabaların 'arazi' kavgası: 1 ölü, 7 gözaltı

        AKSARAY'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu (40), geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:00
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        Akrabaların 'arazi' kavgası: 1 ölü, 7 gözaltı
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        AKSARAY'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu (40), geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Kavgaya karışan 7 kişi, gözaltına alındı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında, Eskil ilçesindeki Meryemağıl Yaylası'nda meydana geldi. Yakup K. (40) aracıyla, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet olan akrabası Osman K.'nin (47) evine gitti. Çıkan tartışmaya, her ikisinin de akrabası olan Barış K. (42), Yusuf K. (50), Salih Özgür K. (22), Mustafa T. (24), Ramazan K. (26) ve İbrahim Koyuncu da katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu, fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Koyuncu, ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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