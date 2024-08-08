Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da, düğünden dönen ailenin otomobili kaza yaptı: 5 yaralı

        AKSARAY'da, Bingöl'deki yakınlarının düğününden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin, ışık ihlali yapması sonucu kavşakta başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da, düğünden dönen ailenin otomobili kaza yaptı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da, Bingöl'deki yakınlarının düğününden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin, ışık ihlali yapması sonucu kavşakta başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        ​Kaza, saat 18.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun Eşmekaya beldesi kavşağında meydana geldi. Bingöl'de katıldıkları yakınlarının düğünü sonrası İzmir'e dönmekte olan ailenin içerisinde bulunduğu Kezban Bektaş (39) yönetimindeki 35 BKY 508 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Resul Talay (35) yönetimindeki 06 E0E 341 otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Kezban, eşi Cihan (43), kızları Defne (11) ve İnci Bektaş (11) ile annesi Cemile Karasungur (65) yaralandı. Resul Talay ise kazada yaralanmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Cemile Karasungur, "Bingöl’den İzmir’e gidiyorduk. Akrabalarımızın düğününe gitmiştik. Kavşakta karşıdan gelen araçla bir anda çarpıştık. Kazada ben çocukların üstene kendimi attım. Çok kötü bir kaza yaptık. Allahım bizi ve çocuklarımı korudu. Benim bacağım gitsin ama çocuklarıma bir şey olmasın" dedi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi kızlar! Tarihe bir kaldı!
        Haydi kızlar! Tarihe bir kaldı!
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Akrabaların 'arazi' kavgası: 1 ölü, 7 gözaltı
        Akrabaların 'arazi' kavgası: 1 ölü, 7 gözaltı
        TIR kırmızı ışıkla bekleyen 4 araca çarptı: 2 yaralı
        TIR kırmızı ışıkla bekleyen 4 araca çarptı: 2 yaralı
        Geçen yıl tarlada 10 TL olan patates bu yıl 5 TL'ye düştü
        Geçen yıl tarlada 10 TL olan patates bu yıl 5 TL'ye düştü
        Osmanlı Devleti'nin Barış Sarayı'na hediyesi Hereke halısı Aksaray'da resto...
        Osmanlı Devleti'nin Barış Sarayı'na hediyesi Hereke halısı Aksaray'da resto...
        Gurbetçinin Hollanda'dan getirdiği çikolatalardan uyuşturucu çıktı; tutukla...
        Gurbetçinin Hollanda'dan getirdiği çikolatalardan uyuşturucu çıktı; tutukla...
        Garsonluk yaparken çalmayı öğrendiği sazıyla şehir şehir geziyor
        Garsonluk yaparken çalmayı öğrendiği sazıyla şehir şehir geziyor