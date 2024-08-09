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        Asfalt çalışmasında greyderin altında kalan işçi öldü

        AKSARAY'da asfalt çalışmasında greyderin altında kalan işçi Faruk Özer (61), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:45
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        Asfalt çalışmasında greyderin altında kalan işçi öldü
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        AKSARAY’da asfalt çalışmasında greyderin altında kalan işçi Faruk Özer (61), yaşamını yitirdi. Greyder operatörü Sait Simit (59), gözaltına alındı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sait Simit, kullandığı greyderle, yapım çalışması için dökülen asfaltı düzeltirken, o sırada iş makinesinin kenarında asfalt düzelten işçi Faruk Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özer, greyderin altında kaldı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özer'in öldüğünü belirledi. 10 yıldır aynı firmada çalıştığı belirtilen 4 çocuk babası Faruk Özer'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatör Sait Simit, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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