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        16 yaşındaki sürücünün, kız arkadaşının babasından kaçarken çarptığı kişi, 54 gün sonra öldü

        AKSARAY'da, kız arkadaşının babası Ümit D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:05
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        16 yaşındaki sürücünün, kız arkadaşının babasından kaçarken çarptığı kişi, 54 gün sonra öldü
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        AKSARAY'da, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçan ehliyetsiz sürücü Y.A.S.'nin (16), kullandığı otomobille virajı alamayıp karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ali Dede Doğan (60), 54 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ortaköy'de oturan Y.A.S., 19 haziran günü saat 14.30 sıralarında, iddiaya göre, babasına ait 68 AAB 709 plakalı otomobille, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçarken, Akpınar köyü yolunda aşırı hız sonucu virajı alamayıp karşı yönden gelen Murat Öztürk (51) yöntemindeki 68 AAE 235 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçtan, emniyet kemeri olmadığı için fırlayan ehliyetsiz sürücü Y.A.S., birkaç takla attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Y.A.S., diğer aracın sürücüsü Murat Öztürk ile yanındaki Ramazan Eroğlu (49), İdris Eroğlu (52), Nazım Pınar (51) ile Ali Dede Doğan ve Yiğit Arda Sağlam yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, Ümit D. ise kaza yapan aracın başını gelip önce arka kapıyı, sonra ön kapıyı açarak takip ettiği Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S.'nin aracın dışında olduğu fark eden Ümit D. tepki gösterirken, çevredekiler araya girip sakinleştirdi. O anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazada yaralanan Y.A.S. ve arkadaşının düğününe giden Murat Öztürk ile yanındaki 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

        54 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ağır yaralanan Ali Dede Doğan, 54 gündür tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza günü Y.A.S.'nin ailesinin şikayetiyle gözaltına alınan Ümit D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Y.A.S. ve babasına ise 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 978'er TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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