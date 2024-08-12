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        Aksaray'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        AKSARAY'daotomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Necati Sarıkaya (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:15
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        Aksaray'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        AKSARAY'daotomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Necati Sarıkaya (50), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Y.Y. (26) yönetimindeki 68 AAS 078 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Sarıkaya'nın kullandığı 68 AAY 766 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Sarıkaya, yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 çocuk babası Necati Sarıkaya, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Y.Y. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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