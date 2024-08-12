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        Tuz Gölü, 5 bin yavru flamingoya ev sahipliği yapıyor

        TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü, kuluçkadan çıkan 5 bin yavruya ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:50
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        Tuz Gölü, 5 bin yavru flamingoya ev sahipliği yapıyor
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        TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü, kuluçkadan çıkan 5 bin yavruya ev sahipliği yapıyor. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Bu yıl yaptığımız flamingo sayımlarında, yavru sayısı geçmiş yıllara göre biraz düşük. Bu dönemde 5 bin yavrumuz, söz konusu ve şu anda yavrularımız kreş denilen alanında beslenmelerini sürdürüyorlar" dedi.

        Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar, üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, kreş alanı olarak belirtilen yerde beslenmelerini sürdürüyor. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, bu yıl göldeki yavru flamingo sayısında düşüş yaşandığını belirterek, "Tuz Gölü'ndeki endemik türler, sürüngenler, kuşlar ve bitkilerle ilgili çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile yürütüyoruz. Bu yıl yaptığımız flamingo sayımlarında, yavru sayısı geçmiş yıllara göre biraz düşük. Dönem dönem bunun olduğunu da tespit ettik. Sudan bağımsız olarak belli dönemlerde 10 ile 12 bin yavru, belli dönemlerde ise 5 ile 6 bin yavru oluyor. Bu dönemde 5 bin yavrumuz, söz konusu ve şu anda yavrularımız kreş denilen alanında beslenmelerini sürdürüyorlar" diye konuştu.

        'BÜYÜK BİR SU SIKINTISI VAR'

        Gölde bu yıl su sıkıntısının olmadığını ama gölü besleyen kanallardaki suyun tarımda kullanıldığı için kanalların kuru olduğu söyleyen Tunç, "Tuz Gölü'nü besleyen hiçbir kanalda su yok. Bu kanallar bir şekilde tarıma ayrılmış. İnsanlar oradaki varlıkların elde edecekleri gelire göre bir değerlendirme yaparak onların yaşamlarını hiçe sayıyorlar. Özellikle bizim bölgemizde Konya Kapalı Havzası'nda büyük bir su sıkıntısı var. Tamamına yakın yerde dışarıdan gelen su kaynağı yok. Yağan yağışlarla yılı geçiriyoruz. İnsanlarımız, kendi elleriyle kendi geleceklerini öldürüyor. Bölgede yeşil bitkiye kota verilerse ya da suyu az tüketen bitkilere yönlendirilse bence buradaki sorun tamamen kalkar" dedi.

        'DEŞARJ EDİLEN TUZLU SUYLA FLAMİNGOLAR HAYATTALAR'

        Fahri Tunç, BOTAŞ tarafından yapılan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı suyun, işlem sonrasında tuzlu su olarak göle aktarıldığını da hatırlatarak, "Yer altına kuyulardaki suları deşarj ediyorlar. Deşarj edilen tuzlu suyla şu anda flamingolar hayattalar. Dışarıdan bir kaynak yok. Hayvanlar oradan gelen suyu takip ederek kreş noktasına ulaşan suyla yaşamlarını idame ettiriyorlar. Buradan BOTAŞ'a da teşekkür ediyorum. Flamingolar adına çok güzel bir faaliyette bulundular. Flamingolar, Eskil tarafına doğru 5-6 kilometre yürümeye başladılar. Bunun en büyük sebebi ise BOTAŞ'ın bıraktığı suyla alakalı. Su artık oraya kadar geldi. Hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturması, bizi çok memnun ediyor. Onları görüntülemek için oraya gidince bu manzarayla karşılaşmak, bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ölen flamingo yavrusu yok. Haliyle bu durumdan çok mutluyuz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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