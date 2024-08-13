Otomobilin üstündeki demir kapıyla tehlikeli yolculuk
AKSARAY'da sürücü ile yan koltuktaki bir kişinin elleriyle aracın tavanındaki demir kapıyı tutarak yaptığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AKSARAY’da sürücü ile yan koltuktaki bir kişinin elleriyle aracın tavanındaki demir kapıyı tutarak yaptığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sabah saatlerinde Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde kimliği belirlenemeyen bir sürücü sağ eliyle, otomobil kullanıp, sol eliyle otomobilin tavanındaki demir kapının bir ucunu, yanında oturan kişi de sağ eliyle kapının diğer ucunu tutarak yolculuk yaptı. Bu anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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