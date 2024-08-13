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        Otomobilin üstündeki demir kapıyla tehlikeli yolculuk

        AKSARAY'da sürücü ile yan koltuktaki bir kişinin elleriyle aracın tavanındaki demir kapıyı tutarak yaptığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:20
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        Otomobilin üstündeki demir kapıyla tehlikeli yolculuk
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        AKSARAY’da sürücü ile yan koltuktaki bir kişinin elleriyle aracın tavanındaki demir kapıyı tutarak yaptığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Sabah saatlerinde Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde kimliği belirlenemeyen bir sürücü sağ eliyle, otomobil kullanıp, sol eliyle otomobilin tavanındaki demir kapının bir ucunu, yanında oturan kişi de sağ eliyle kapının diğer ucunu tutarak yolculuk yaptı. Bu anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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