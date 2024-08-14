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        Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü motokurye Mehmet Emin öldü

        AKSARAY'dapark halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü, motokurye Mehmet Emin İrgin (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:10
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        Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü motokurye Mehmet Emin öldü
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        AKSARAY'dapark halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü, motokurye Mehmet Emin İrgin (18), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki sebze halinin içerisinde meydana geldi. Çalıştığı restorandan bir iş yerine çorba götüren kurye Mehmet Emin İrgin'in kullandığı 68 AED 227 plakalı motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada başında kask olmayan İrgin ağır, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İrgin, hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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