Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da midibüsün çarptığı anneanne- torun öldü

        AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş (60) ve 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur, servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da midibüsün çarptığı anneanne- torun öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş (60) ve 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur, servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyup olay yerine gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğünü öğrenince "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, ben ne yapayım şimdi" diyerek gözyaşı döktü. 

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Konutları 5'inci etapta meydana geldi. Çaban Mercan (65) yönetimindeki 68 S 07 65 plakalı servis midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş ile torunu Damla Yağmur'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Damla Yağmur’un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Selver Karataş da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyup gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğü duyunca baygınlık geçirdi. Karataş polislere "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, ben ne yapayım şimdi" diye gözyaşı döktü. 

        Öte yandan kazayı duyup hastaneye giden Gülizar Yağmur (32), anne ve çocuğunun öldüğünü öğrendi. Yağmur’un eşi Hüseyin Yağmur’un 1 yıl önce beyin kanaması geçirerek öldüğü öğrenildi. Gülizar Yağmur’un, eşi öldükten sonra ailesinin yanında 2 kızı ile kaldığı belirtildi.

        Polis, servis şoförü Çaban Mercan’ı gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da geri manevra yapan okul servisinin çarptığı anneanne ve torunu ö...
        Aksaray'da geri manevra yapan okul servisinin çarptığı anneanne ve torunu ö...
        Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü motokurye Mehmet Emin öldü
        Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü motokurye Mehmet Emin öldü
        Aksaray'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobilin üstündeki demir kapıyla tehlikeli yolculuk
        Otomobilin üstündeki demir kapıyla tehlikeli yolculuk
        Tuz Gölü, 5 bin yavru flamingoya ev sahipliği yapıyor
        Tuz Gölü, 5 bin yavru flamingoya ev sahipliği yapıyor
        Aksaray'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü