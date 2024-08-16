Midibüsün çarptığı 2 yaşındaki Damla, doğum gününde toprağa verildi

AKSARAY'da anneannesi Selver Karataş (60) ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis midibüsünün çarptığı Damla Yağmur (2), doğum gününde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Konutları 5'inci etapta meydana geldi. Çaban Mercan (65) yönetimindeki 68 S 07 65 plakalı servis midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş ile torunu Damla Yağmur'a çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Damla Yağmur'un öldüğü belirlenirken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Selver Karataş da kurtarılamadı. Kazayı duyup gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğü duyunca baygınlık geçirdi. Karataş polislere, "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, şimdi ne yapayım ben" diyerek gözyaşı döktü.