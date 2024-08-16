Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Obid Suliman yönetimindeki Almanya plakalı KN FB 417 plakalı cip, önünde seyreden Yusuf Kadaş (35) yönetimindeki 03 ACP 478 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada Obid Suliman olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR sürücü Yusuf Kadaş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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