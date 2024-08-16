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        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü

        AKSARAY'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü Suriye uyruklu Obid Suliman (33), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:30
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        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
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        AKSARAY'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü Suriye uyruklu Obid Suliman (33), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Obid Suliman yönetimindeki Almanya plakalı KN FB 417 plakalı cip, önünde seyreden Yusuf Kadaş (35) yönetimindeki 03 ACP 478 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada Obid Suliman olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR sürücü Yusuf Kadaş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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