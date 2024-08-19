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        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı

        AKSARAY'da Fatih Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:45
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        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı
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        AKSARAY’da Fatih Ç. (30) tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi (20) bıçakla karnından ve alnından yaralayıp, 2 çocuğunu alıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kübra Ç., “Eşimden 5 Ağustos’tan beri 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı“ dedi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak’taki evde meydana geldi. Fatih Ç., evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi karnı ve alnından bıçakla yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ç. 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kübra Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Eşinin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de bıçakla yaraladığını öne süren Kübra Ç., gazetecilere, ''Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim. 5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı “ dedi.

        Polis, kaçan Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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