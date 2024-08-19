Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı

AKSARAY’da Fatih Ç. (30) tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi (20) bıçakla karnından ve alnından yaralayıp, 2 çocuğunu alıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kübra Ç., “Eşimden 5 Ağustos’tan beri 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı“ dedi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak’taki evde meydana geldi. Fatih Ç., evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi karnı ve alnından bıçakla yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ç. 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kübra Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.