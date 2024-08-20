Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Eşini bıçaklayıp kaçan koca, bıçakla kendine zarar verirken yakalandı

        AKSARAY'da tartıştığı eşi Kübra Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini bıçaklayıp kaçan koca, bıçakla kendine zarar verirken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi (20) bıçaklayıp, kaçan Fatih Ç. (30), bir caminin bahçesinde bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kestiği sırada yakalandı. İlk önce hastaneye götürülen Fatih Ç, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak'taki evde meydana geldi. Fatih Ç., evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi karnı ve alnından bıçakla yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ç., 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kübra Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        'BENİ 2 KEZ BIÇAKLADI'

        Eşinin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını öne süren Kübra Ç., gazetecilere, "Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim. 5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı" dedi. Kübra Ç.'nin ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        İHBAR SONRASI BULUNDU

        Polis, kaçan Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürdüğü sırada, dün saat 20.00 sıralarında aynı mahalledeki bir cami bahçesinde bir kişinin bıçakla vücuduna zarar verdiğine dair ihbar aldı. Adrese giden polis, bu kişinin Fatih Ç. olduğunu belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Fatih Ç.'nin eşini bıçakladıktan sonra yanına alıp götürdüğü 2 çocuğunu ise akrabalarına bıraktığını söylediği öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok

        Benzer Haberler

        Aksaraylı gurbetçi çift, evliliklerinden 28 yıl sonra düğün yaptı
        Aksaraylı gurbetçi çift, evliliklerinden 28 yıl sonra düğün yaptı
        Aksaray'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Aksaray'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı
        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı
        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
        Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı; 6'sı çocuk, 8 yaralı
        Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı; 6'sı çocuk, 8 yaralı
        Midibüsün çarptığı 2 yaşındaki Damla, doğum gününde toprağa verildi
        Midibüsün çarptığı 2 yaşındaki Damla, doğum gününde toprağa verildi