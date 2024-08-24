Aksaray'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, ev ile iş yerlerini su bastı

AKSARAY’da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok ev ile iş yerini su bastı.

Kent merkezinde saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu da etkili olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev iş yerini su bastı. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti, AFAD ve UMKE ekipleri su baskınlarının olduğu bölgelere sevk edildi. Coğlaki Mahallesi Muhtarı Gökhan Canlı, "Yağışlar sonrası su baskınları oldu. Biz de belediye ekiplerine bildirdik. Onlar da çalışma başlatacak. Bu sokakta sadece 12-13 evin bodrum katını su bastı. Mahallede ise genelde 25- 30 ev sudan zarar gördü" dedi.