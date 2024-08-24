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        Aksaray'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, ev ile iş yerlerini su bastı

        AKSARAY'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok ev ile iş yerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 24.08.2024 - 01:20
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        Aksaray'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, ev ile iş yerlerini su bastı
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        AKSARAY’da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok ev ile iş yerini su bastı.

        Kent merkezinde saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu da etkili olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev iş yerini su bastı. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti, AFAD ve UMKE ekipleri su baskınlarının olduğu bölgelere sevk edildi. Coğlaki Mahallesi Muhtarı Gökhan Canlı, "Yağışlar sonrası su baskınları oldu. Biz de belediye ekiplerine bildirdik. Onlar da çalışma başlatacak. Bu sokakta sadece 12-13 evin bodrum katını su bastı. Mahallede ise genelde 25- 30 ev sudan zarar gördü" dedi. 

        Evlerinin bodrum katına 1 metre su dolduğunu ve araçların mahsur kaldığını belirten Recep Otuk ise "1 saat içinde her yer göle döndü. Böyle bir yağış Aksaray’da daha önce hiç görmedik" diye konuştu. İş yerleri ile evleri su basma anı ile araçların sel suları içinde ilerlemesi de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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