Aksaray'daki sağanakta 250 ev ile 20 iş yeri zarar gördü

AKSARAY’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar suyla dolarken, 250 ev ile 20 iş yerinin zarar gördüğü belirlendi. Aksaray Belediyesi ekiplerinin bodrum katlardan su tahliyesi sürüyor.

Kent merkezinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu da etkili olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Gün ağarınca sağanak yağıştan 250 ev ile 20 iş yerini etkilendiği ortaya çıktı.