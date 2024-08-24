Kaçan alkollü sürücü, polis otosuna çarpınca yakalandı

AKSARAY’da, 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla polis otosunu çarpınca yakalandı. Ayakta durmakta zorluk çeken ve 2.51 promil alkollü çıkan sürücü Hüseyin Y.’ye (38) 21 bin 929 TL ceza uygulanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine 68 EE 468 plakalı hafif ticari durdurmak istedi. Ancak 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 1 saat süren takibin ardından hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Paşacık Mahallesi'nde polis otosuna çarptı. Yapılan kontrolde 2.51 promil alkollü çıkan ve ayakta durmakta zorluk çeken Hüseyin Y.’ye 21 bin 929 TL ceza uygulanarak gözaltına alındı. Yanında bulunan ismi öğrenilemeyen alkollü arkadaşı ise polise kimlik sorduğu için tepki gösterdi. Arkadaşı, “Ben içen adamım, bana kimse kelepçe takamaz. Siz şimdi bizi tuttunuz mu, tuttunuz? Ben size kimliğimi söylemem. Ben şoförün yanında içenim. Bana neden kimlik soruyorsunuz?” dedi.