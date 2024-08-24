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        Aksaray'da yabancı uyrukluların bulunduğu cip takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

        AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan cipteki Birleşik Krallık uyruklu Jennifer Boğdan (29) ve Irak uyruklu Mohammed Othman (25) yaşamını yitirdi, aynı ülke vatandaşı 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:55
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        Aksaray'da yabancı uyrukluların bulunduğu cip takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
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        AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan cipteki Birleşik Krallık uyruklu Jennifer Boğdan (29) ve Irak uyruklu Mohammed Othman (25) yaşamını yitirdi, aynı ülke vatandaşı 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Irak uyruklu Hogr Abbas (37) yönetimindeki HO210GR yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Hogr Abbas, çocukları Ramiro Abbas (9), Ramın Abbas (5) ve yakını Mohammed Otham ile Jennifer Boğdan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Hogr Abbas, Ramiro Abbas, Ramın Abbas ve Mohammed Othman Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Jennifer Boğdan ise Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Jennifer Boğdan ile Mohammed Othman doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Hogr Abbas’ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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