Aksaray'da 2 kişinin öldüğü kazada, cipteki aile, Irak'tan İngiltere'ye dönüyormuş

AKSARAY'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazada cipte bulunan ailenin İngiltere'de yaşadığı, memleketleri Irak'ta tatil yaptıktan sonra geri dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Irak uyruklu Hogr Abbas’ın (37) kontrolünü yitirdiği HO210GR yabancı plakalı cip takla attı. Kazada sürücü Hogr Abbas, eşi Jennifer Boğdan (29), çocukları Ramiro Abbas (9), Ramın Abbas (5) ve yakını Mohammed Otham (25) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Hogr Abbas, Ramiro Abbas, Ramın Abbas ve Mohammed Othman, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Jennifer Boğdan Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Jennifer Boğdan ile Mohammed Othman kurtarılamadı. Sürücü Hogr Abbas'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.