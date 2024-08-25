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        Aksaray'da 2 kişinin öldüğü kazada, cipteki aile, Irak'tan İngiltere'ye dönüyormuş

        AKSARAY'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazada cipte bulunan ailenin İngiltere'de yaşadığı, memleketleri Irak'ta tatil yaptıktan sonra geri dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:00
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        Aksaray'da 2 kişinin öldüğü kazada, cipteki aile, Irak'tan İngiltere'ye dönüyormuş
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        AKSARAY'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazada cipte bulunan ailenin İngiltere'de yaşadığı, memleketleri Irak'ta tatil yaptıktan sonra geri dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Irak uyruklu Hogr Abbas’ın (37) kontrolünü yitirdiği HO210GR yabancı plakalı cip takla attı. Kazada sürücü Hogr Abbas, eşi Jennifer Boğdan (29), çocukları Ramiro Abbas (9), Ramın Abbas (5) ve yakını Mohammed Otham (25) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Hogr Abbas, Ramiro Abbas, Ramın Abbas ve Mohammed Othman, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Jennifer Boğdan Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Jennifer Boğdan ile Mohammed Othman kurtarılamadı. Sürücü Hogr Abbas'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        CENAZELER İNGİLTERE VE IRAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

        Sürücü Abbas ve ailesinin, 15 yıldır gidemediği ülkesi Irak'taki tatilin ardından yanlarındaki yakını Mohammed Otham ile önce İstanbul'da bir yakınlarını ziyaret edip ardından İngiltere'ye dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

        Kazada ölen Jennifer Boğdan'ın (29) cenazesinin İngiltere'de, Mohammed Othman'ın da Irak'ta toprağa verileceği bildirildi. Tedavilerinin ardından taburcu olan 2 çocuğun da geçici olarak devlet koruması altına alındığı, ardından Aksaray'a gelecek olan yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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