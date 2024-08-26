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        Motosikletle otomobilin önünü kesip sürücüyü omzundan vurdular

        AKSARAY'da otomobiliyle seyir halinde iken önünü kesen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Abay (21), omzundan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:30
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        Motosikletle otomobilin önünü kesip sürücüyü omzundan vurdular
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        AKSARAY’da otomobiliyle seyir halinde iken önünü kesen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Abay (21), omzundan yaralandı. Abay hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelileri arıyor.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Abay, yönetimindeki 16 FBD 32 plakalı otomobille seyir halindeyken 2 kişi üzerinde bulundukları motosikletle önünü kesti. Şüphelilerden biri motosikletten inip tabancayla Abay'ı sol omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abay, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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