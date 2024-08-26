Motosikletle otomobilin önünü kesip sürücüyü omzundan vurdular

Olay, saat 16.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Abay, yönetimindeki 16 FBD 32 plakalı otomobille seyir halindeyken 2 kişi üzerinde bulundukları motosikletle önünü kesti. Şüphelilerden biri motosikletten inip tabancayla Abay'ı sol omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abay, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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