Kapadokya'da Türk bayraklı balonlar, 30 Ağustos için havalandı

Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde sıcak hava balonlarından bazılarının sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Aksaray Valiliği tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuk ve gençler için özel 'zafer uçuşu’ düzenlendi. Sevgi Evleri'nde kalan 35 çocuk, sıcak hava balonu ile yapılan uçuşta Türk bayrağı açarak, şanlı zaferin 102'nci yıl dönümünü kutladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Türk bayrakları ile donatılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel 'zafer uçuşu' ile havalandı.

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