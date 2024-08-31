Aksaray'da otomobil, 4 kişinin bindiği Afganistan uyruklu ailenin motosikletine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

AKSARAY'da otomobil, Afganistan uyruklu aileden 4 kişinin bindiği motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamı yitirdi, eşi ve 2 oğlu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Mohammad Namaz Özbek (34) yönetimindeki motosiklete arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıp kaçtı. Kazada sürücü Mohammad Namaz Özbek ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32) ve çocukları Ümit Özbek (5) ile Resul Özbek (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mohammad Namaz Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan 3 yaralıdan Meryem Özbek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.