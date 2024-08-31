Tuz Gölü'nü besleyen 4 göl kurudu

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'nü besleyen 4 göl, tamamen kurudu. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, "2015 ile 2024 arasındaki yer altı suyu düşümleri 40-50 metre hatta bazı yerlerde 100 metreye yakın. Kenarlarda çok miktarda kaçak kuyu ve su sarfiyatı var. Tuz Gölü'nün seviyesi de düşüyor. Gölün etrafında göller vardı, bilinçsiz sulama ve su sarfiyatı nedeniyle kurudu. Tuz Gölü, Türkiye'deki tuz ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor" dedi.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki, flamingo ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan, bölgenin önemli sulak alanlarından Akgöl, Turna Gölü, Tersakan Gölü, Batak Gölü tamamen kurudu. Birkaç yıl önce kuş cenneti olan göller şimdi çorak alana döndü. Bölgedeki göller, aynı zamanda Tuz Gölü'nü besleyen su kaynakları olarak biliniyor. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, "Çok ciddi bir küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Yağmur yağmıyor, kar yağmıyor ve yer altı suları çekiliyor. Maalesef Tuz Gölü'nün kenarlarında çok miktarda kaçak kuyu var. Konya ve Aksaray bölgesinde 100 bini aşkın kaçak kuyu var" dedi.

'YAŞAM KAYNAĞI' Özdemir, açıklamasında, "2015 yılı ile 2024 yılı arasındaki yer altı suyu düşümleri 40-50 metre hatta bazı yerlerde 100 metreye yakın. Kenarlarda çok miktarda kaçak kuyu, çok miktarda su sarfiyatı var. Tuz Gölü'nün seviyesi de düşüyor. Tuz Gölü'nün etrafında çok miktarda göl vardı, hepsi de kurudu. Bu göller, bilinçsiz sulama ve su sarfiyatı nedeniyle kurudu, çok üzücü bir durum. Tuz Gölü, Türkiye'deki tuz ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Özel çevre koruma alanında su kuyusu açılması yasak ama vatandaşlarımız bir yolunu buluyorlar. Birbirlerini şikayet etmedikleri için kaçak kuyular açılabiliyor. Tuz Gölü, aynı zamanda canlıların yaşam kaynağı. Tuz Gölü, kuşların doğudan batıya göç yolu üzerinde. Kuşlar göç ederken bu civarlarda sadece Tuz Gölü'nden faydalanıp, besleniyorlar. Flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun üreme alanı" diye konuştu.