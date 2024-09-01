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        Sera ve sebze bahçelerine zarar veren devasa 'hortum' kamerada

         AKSARAY'daaniden çıkan hortum sera ve sebze bahçelerine zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:00
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        Sera ve sebze bahçelerine zarar veren devasa 'hortum' kamerada
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         AKSARAY'daaniden çıkan hortum sera ve sebze bahçelerine zarar verdi. Yüzlerce metre yükseğe çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Taptuk Emre köyünde saat 16.00 sıralarında oluşan hortum, bölgedeki sebze bahçeleri ve seraları savurdu. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Yüzlerce metre yükseğe çıkan hortumun görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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