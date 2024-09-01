Sera ve sebze bahçelerine zarar veren devasa 'hortum' kamerada

Merkeze bağlı Taptuk Emre köyünde saat 16.00 sıralarında oluşan hortum, bölgedeki sebze bahçeleri ve seraları savurdu. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Yüzlerce metre yükseğe çıkan hortumun görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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