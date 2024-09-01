Aksaray'da sağanakta dereler taştı; o anlar kamerada

Akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bulunan dereler yoğun yağış sonrası taştı. Taşkınlar bazı tarım arazileri ve sebze bahçelerine zarar verdi. Dereden akan sel suları köprünün üstünden aşarken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AKSARAY’da aniden bastıran yağmur sonrası Topakkaya beldesindeki dereler taştı. Taşkın sonrası bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.