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        Aksaray'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 3 akrabasını tüfekle vurdu

        AKSARAY'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada İdris K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:20
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        Aksaray'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 3 akrabasını tüfekle vurdu
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        AKSARAY'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada İdris K. (52), 3 akrabasını tüfekle yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Eskil ilçesi Çetehasan Yaylasında meydana geldi. Ekim için tarlaya giden Zübeyde Kader (51), oğlu Rıza Kader (32) ve yeğeni Mehmet Kader (26), akrabaları İdris K. ile karşılaştı. Akrabalar arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İdris K., Zübeyde, Rıza Kader ve Mehmet Kader'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza ile Mehmet Kader'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Haberi alıp, hastane önünle gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

        Kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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