Balkon altına sığınanları vurmuştu; yüzü tanınmaz hale gelen şüphelinin kimliği belli oldu

AKSARAY'da yağmurdan korunmak için balkon altına sığınıp, bekledikleri sırada Veli Tan'ı (30) tabanca ile öldürüp, Beytullah Erdoğan'ı (23) yaralayan şüphelinin Sefa Ş. (18) olduğu belirlendi. Olaydan sonra yüzü tanınmayacak şekilde darbedilen Sefa Ş.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, 1 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Veli Tan ile arkadaşı Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için komşularının balkonunun altına girdi. Burada sohbet eden ikiliye, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Beytullah Erdoğan ile Veli Tan kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan yakınları şüpheliyi yakalayıp, darbetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Erdoğan ile Tan ve silahlı saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veli Tan, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Beytullah Erdoğan ile saldırgan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüphelinin aldığı darbelerden yüzünün tanınmayacak hale gelmesi nedeniyle jandarmanın yüz tanıma sisteminden kimliği tespit edilemedi.

'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI

Veli Tan dün Akmezar köyünde toprağa verilirken, jandarma yüzü tanınmayan şüphelinin Sefa Ş. olduğunu araştırma sonucu belirledi. Jandarma, Veli Tan'ın daha önce Fransa'da kız kaçırma olayına karıştığı, bu nedenle husumetli olduğu kişilerin yakını Sefa Ş. tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Diğer yandan komadaki Sefa Ş.'nin yoğun bakımda tedavisi sürerken, darp olayına ilişkin Veli Tan'ın 3 yakını gözaltına alındı.