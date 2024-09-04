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        Aksaray'da lastiği patlayan minibüs, bariyere çarpıp devrildi; sürücü öldü

        AKSARAY'da arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrilen minibüsün sürücüsü Volkan Arslan (25), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:00
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        Aksaray'da lastiği patlayan minibüs, bariyere çarpıp devrildi; sürücü öldü
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        AKSARAY'da arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrilen minibüsün sürücüsü Volkan Arslan (25), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi Çiftevi köyü yakınlarında meydana geldi. Volkan Arslan yönetimindeki 23 AEK 209 plakalı minibüsün arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, bariyerlere çapıp 15 metre sürüklenip yan yattı. Minibüste sıkışan sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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