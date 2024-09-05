Kameraya yansıyan motosiklet hırsızlığında 2 tutuklama

AKSARAY’da bir binanın bodrumundaki motosikleti çalan Bulut Sarıkaya (20) ve Emirhan Gökkaya (19) tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Şifahane Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın bodrumundaki motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin hırsızlıktan 10’ar suç kaydı olan Bulut Sarıkaya ve Emirhan Gökkaya olduğunu belirledi. Dün yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.