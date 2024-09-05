Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kameraya yansıyan motosiklet hırsızlığında 2 tutuklama

        AKSARAY'da bir binanın bodrumundaki motosikleti çalan Bulut Sarıkaya (20) ve Emirhan Gökkaya (19) tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kameraya yansıyan motosiklet hırsızlığında 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da bir binanın bodrumundaki motosikleti çalan Bulut Sarıkaya (20) ve Emirhan Gökkaya (19) tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, geçen pazartesi günü Şifahane Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın bodrumundaki motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin hırsızlıktan 10’ar suç kaydı olan Bulut Sarıkaya ve Emirhan Gökkaya olduğunu belirledi. Dün yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Trump'tan UFO sözü
        Trump'tan UFO sözü
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Aksaray'da lastiği patlayan minibüs, bariyere çarpıp devrildi; sürücü öldü
        Aksaray'da lastiği patlayan minibüs, bariyere çarpıp devrildi; sürücü öldü
        Balkon altına sığınanları vurmuştu; yüzü tanınmaz hale gelen şüphelinin kim...
        Balkon altına sığınanları vurmuştu; yüzü tanınmaz hale gelen şüphelinin kim...
        Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar uzun göçe hazırlanıyor
        Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar uzun göçe hazırlanıyor
        Tatilden dönen Iraklı ailenin ciple yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
        Tatilden dönen Iraklı ailenin ciple yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
        Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kiş...
        Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kiş...
        Aksaray'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yar...
        Aksaray'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yar...