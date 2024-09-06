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        Aksaray'da borç- alacak kavgası kamerada; 4 yaralı

        AKSARAY'da borç- alacak nedeniyle iki grup arasında tekme- yumruk ve kürekli kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 00:59 Güncelleme: 06.09.2024 - 01:05
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        Aksaray'da borç- alacak kavgası kamerada; 4 yaralı
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        AKSARAY'da borç- alacak nedeniyle iki grup arasında tekme- yumruk ve kürekli kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında borç- alacak husumeti nedeniyle çıkan tartışma, tekme, yumruk ve kürekli kavgaya dönüştü. Bayram A. (46), Hakan A. (45), Eray A. (26) ve Ayhan A. (56) yaralanırken, polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. Bayram A., Hakan A., Eray A  ve Ayhan A. kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki gurubun bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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