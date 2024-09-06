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        Aksaray'da kameralara yansıyan borç kavgasında 4 yaralı taburcu oldu

        AKSARAY'da borç meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan 4 kişi taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:05
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        Aksaray'da kameralara yansıyan borç kavgasında 4 yaralı taburcu oldu
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        AKSARAY'da borç meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan 4 kişi taburcu edildi. Bayram A.’nın yem ve gübre verdiği Ahmet A.’dan (50) yaklaşık 1,5 milyonluk alacağını istemesi üzerine kavganın çıktığı bildirildi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan Bayram A., yem ve gübre verdiği Ahmet A’dan (50) yaklaşık 1,5 milyonluk alacağını isteyince tartışma çıktı. Çıkan tartışma yakınlarının da dahil olmasıyla tekme, yumruk ve kürekli kavgaya dönüştü. Kavgada, Bayram A. (46), Hakan A. (45), Eray A. (26) ve Ayhan A. (56) yaralanırken, polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 4 yaralı bugün taburcu olurken, kavgaya karışan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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