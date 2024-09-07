Mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla kurşunladı

AKSARAY’da Betül S. (36) kendisine mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla Ahmet B.'yi (39) oturduğu kafede tabancayla vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Aksaray-Ankara Karayolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. İddiaya göre, Betül S. kendisine mesaj atıp rahatsız eden Ahmet B.'nin kafede oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine, evde bulunan tabancayı el çantasının içine koyup kafeye gitti. Betül S., çantasından çıkardığı tabancayla Ahmet B.'ye ateş etti. Bacak ve karnından yaralanan Bağ, yere yığıldı. Betül S. ise olay yerinden kaçtı.