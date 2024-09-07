Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla kurşunladı

        AKSARAY'da Betül S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla kurşunladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da Betül S. (36) kendisine mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla Ahmet B.'yi (39) oturduğu kafede tabancayla vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Aksaray-Ankara Karayolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. İddiaya göre, Betül S. kendisine mesaj atıp rahatsız eden Ahmet B.'nin kafede oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine, evde bulunan tabancayı el çantasının içine koyup kafeye gitti. Betül S., çantasından çıkardığı tabancayla Ahmet B.'ye ateş etti. Bacak ve karnından yaralanan Bağ, yere yığıldı. Betül S. ise olay yerinden kaçtı.

        Kafedeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet B.'nin tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Betül S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.

        Öte yandan, olay anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Betül S.'nin Ahmet B.'nin yanına gelip, çantasından çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği ve Ahmet B.'nin de Betül S.'den kaçmaya çalıştığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Kendisini mesajla rahatsız eden kişiyi vuran kadın tutuklandı
        Kendisini mesajla rahatsız eden kişiyi vuran kadın tutuklandı
        Aksaray'da Türk mutfağının vazgeçilmezi beyaz fasulyenin hasadı başladı
        Aksaray'da Türk mutfağının vazgeçilmezi beyaz fasulyenin hasadı başladı
        GÜNCELLEME - Aksaray'da lokantadaki kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklan...
        GÜNCELLEME - Aksaray'da lokantadaki kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklan...
        Aksaray'da lokantadaki kişiyi silahla yaralayan kadın yakalandı
        Aksaray'da lokantadaki kişiyi silahla yaralayan kadın yakalandı
        Aksaray'da kameralara yansıyan borç kavgasında 4 yaralı taburcu oldu
        Aksaray'da kameralara yansıyan borç kavgasında 4 yaralı taburcu oldu
        Aksaray'da borç- alacak kavgası kamerada; 4 yaralı
        Aksaray'da borç- alacak kavgası kamerada; 4 yaralı