Kendisini mesajla rahatsız eden kişiyi vuran kadın tutuklandı

AKSARAY’da, kendisine mesaj atarak rahatsız ettiği iddiasıyla Ahmet B.’yi (39) oturduğu kafede tabancayla vuran Betül S. (36), tutuklandı. Betül S.’nin ifadesinde, kendisine sürekli mesaj atarak rahatsız ettiği için Ahmet B.’yi vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 6 Eylül saat 21.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Betül S. kendisine mesaj atıp rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ahmet B.'nin kafede oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine Betül S., evde bulunan tabancayı el çantasına koyup kafeye gitti. Betül S., çantasından çıkardığı tabancayla Ahmet B.'ye ateş etti. Bacak ve karnından yaralanan Ahmet B., yere yığıldı, Betül S. ise kaçtı. Kafedeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet B., ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet B.'nin tedavisi sürüyor.