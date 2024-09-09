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        Düğünde maganda kurşunu ile çenesinden yaralandı

        AKSARAY'daÜsküdar Ayan (69), katıldığı düğünde tabancayla havaya ateş açan mahalle muhtarının silahından çıkan kurşunla çenesinden yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:50
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        Düğünde maganda kurşunu ile çenesinden yaralandı
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        AKSARAY'daÜsküdar Ayan (69), katıldığı düğünde tabancayla havaya ateş açan mahalle muhtarının silahından çıkan kurşunla çenesinden yaralandı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe beldesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Bir yakının düğününe giden Üsküdar Ayan'ın çenesine, eski Hürriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim A.'nın (53) tabancasından havaya rastgele ateşlenen mermi isabet etti. Ayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayan'ın tedavisi sürerken, İbrahim A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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