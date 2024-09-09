Kamyonetin çarptığı 4 çocuk annesi öldü, sürücü 4 promil alkollü çıktı (2)

Aksaray'dayolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Emine Yaldır'a kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olan ve yapılan kontrolde 4 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa Arslan (55), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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