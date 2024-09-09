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        Kamyonetin çarptığı 4 çocuk annesi öldü, sürücü 4 promil alkollü çıktı (2)

        TUTUKLANDIAksaray'dayolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Emine Yaldır'a kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olan ve yapılan kontrolde 4 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa Arslan (55), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:18 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:18
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        Kamyonetin çarptığı 4 çocuk annesi öldü, sürücü 4 promil alkollü çıktı (2)
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        TUTUKLANDI

        Aksaray'dayolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Emine Yaldır'a kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olan ve yapılan kontrolde 4 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa Arslan (55), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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