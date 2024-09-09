Düğünde maganda kurşunu ile çenesinden yaralandı (2)

Aksaray Yeşiltepe beldesinde dün katıldığı düğünde tabancayla ateş açarken Üsküdar Ayan’ın (69) çenesinden yaralanmasına neden olan Hürriyet Mahallesi eski muhtarı İbrahim A. (53), sevk edildiği adliyede; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayan'ın ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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