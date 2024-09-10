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        Kuzeyboru, 'Etkiniz' projesi kapsamında motivasyon gecesi düzenledi

        KUZEYBORU, çalışan motivasyonunu artırmayı hedefleyen kurumsal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:40
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        Kuzeyboru, 'Etkiniz' projesi kapsamında motivasyon gecesi düzenledi
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        KUZEYBORU, çalışan motivasyonunu artırmayı hedefleyen kurumsal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. ‘Etkiniz’ projesi kapsamında düzenlenen motivasyon gecesi Aksaray’da, şirketin merkezinde gerçekleştirildi.

        Türk müziğinin sevilen ismi Ege'nin sahne aldığı gecede, çalışanlar, aileleri, Kuzeyboru Spor Kulübü teknik ekibi ve sporcuları ile şirket paydaşları bir araya geldi. Organizasyonla Kuzeyboru, çalışanlarına ve paydaşlarına sadece bir ailenin değil, büyüyen ve güçlenen bir topluluğun parçası olduklarını hissettirmeyi amaçladı. Kuzeyboru Etkiniz Platformu, düzenlediği diğer etkinlikler ve projelerle bu bağı daha da güçlendirmeyi ve Kuzeyboru’nun topluma kattığı değerleri her geçen gün daha fazla insana ulaştırmayı hedefliyor. Üniversitelerle iş birliği yaparak her yıl gençlere kapı aralayan ve çevresel, toplumsal sürdürülebilirlik için çalışan şirket, yalnızca iş dünyasında değil, toplumsal alanda da iz bırakarak değer zincirine bir yenisini eklemeyi hedefliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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