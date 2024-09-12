Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

        AKSARAY'da bir binanın girişinde çamaşır makinesi ve otomobil lastiklerinin yanması sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da bir binanın girişinde çamaşır makinesi ve otomobil lastiklerinin yanması sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

        Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğunda bulunan çamaşır makinesiyle otomobil lastikleri henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Bina dumanla dolarken, dairede oturanlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 6 kişi dumandan etkilenirken, binanın giriş kapısını açıp mahsur kalanları kurtarmak isteyen Ramazan Korkmaz (16) camı kırıp kapıyı açmak isterken elinden yaralandı.

        İtfaiye ekipleri Korkmaz ile binada mahsur kalan Seda Atçeken (34), Dönüş Gevenç (34) ve İlayda Çakır’ı (12) kurtardı. Ambulansla 4 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"

        Benzer Haberler

        Kuzeyboru, 'Etkiniz' projesi kapsamında motivasyon gecesi düzenledi
        Kuzeyboru, 'Etkiniz' projesi kapsamında motivasyon gecesi düzenledi
        Düğünde maganda kurşunu ile çenesinden yaralandı (2)
        Düğünde maganda kurşunu ile çenesinden yaralandı (2)
        Kamyonetin çarptığı 4 çocuk annesi öldü, sürücü 4 promil alkollü çıktı (2)
        Kamyonetin çarptığı 4 çocuk annesi öldü, sürücü 4 promil alkollü çıktı (2)
        Aksaray'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Aksaray'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Düğünde maganda kurşunu ile çenesinden yaralandı
        Düğünde maganda kurşunu ile çenesinden yaralandı
        Kamyonetin çarptığı 4 çocuk annesi öldü, sürücü 4 promil alkollü çıktı
        Kamyonetin çarptığı 4 çocuk annesi öldü, sürücü 4 promil alkollü çıktı