Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
AKSARAY'da bir binanın girişinde çamaşır makinesi ve otomobil lastiklerinin yanması sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
AKSARAY’da bir binanın girişinde çamaşır makinesi ve otomobil lastiklerinin yanması sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğunda bulunan çamaşır makinesiyle otomobil lastikleri henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Bina dumanla dolarken, dairede oturanlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 6 kişi dumandan etkilenirken, binanın giriş kapısını açıp mahsur kalanları kurtarmak isteyen Ramazan Korkmaz (16) camı kırıp kapıyı açmak isterken elinden yaralandı.
İtfaiye ekipleri Korkmaz ile binada mahsur kalan Seda Atçeken (34), Dönüş Gevenç (34) ve İlayda Çakır’ı (12) kurtardı. Ambulansla 4 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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