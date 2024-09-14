Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Selçuk Bayraktar: Genç kardeşlerimiz, milletimizin sesinin dünyaya daha gür çıkmasına vesile olacak

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah bu genç kardeşlerimiz, ülkemizin, 'Milli Uzay Programı' kapsamında hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuk Bayraktar: Genç kardeşlerimiz, milletimizin sesinin dünyaya daha gür çıkmasına vesile olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah bu genç kardeşlerimiz, ülkemizin, 'Milli Uzay Programı' kapsamında hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar. Ülkemizin hava savunma silahlarını geliştirecekler ve dünyaya medeniyetimizin, milletimizin sesinin daha gür çıkmasına vesile olacaklar" dedi.

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan yürütücülüğünde Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda 9 Eylül’de başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. 16 Eylül’de sona erecek yarışların bugün gerçekleştirilen etabını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile izledi.

        'GÖKLERDEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TEMİNATI'

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl düzenlenen yarışlara 900'den fazla takımın katıldığını belirterek, "2018’de ilk defa bu yarışmanın temellerini Roketsan ile attığımızda acaba yapabilir miyiz, başarılı olabilir mi, böylesine bir yarışma diye çekincelerimiz vardı. TEKNOFEST'in kalbi bu yarışmalar. Bu yarışmaların da en heyecanlısı, bizler için en tutkulusu, muhakkak ki roket yarışması. Dünya üzerinde bir tek yerde daha yapılıyor, o da Amerika Birleşik Devletleri. Orada da eski bir geleneği olan bir yarışma. Bir anlamda ülkelerin, ulusların uzay çalışmalarının tohumlarının atıldığı yarışmalar bunlar. Bizler de aynı maksatla ülkemizin 'Milli Uzay Programı'nın inşası ve göklerdeki bağımsızlığının teminatı olması maksadıyla bu yarışmayı ilk yıldan itibaren düzenlemeye başladık" dedi.

        'GURUR DUYUYORUM'

        Gençlerin çalışmalarıyla, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

        "Finale kalan 80 takımımız burada kıyasıya bir mücadeleyle roketlerini hazırlayıp ateşliyorlar. Aksaray'da, Tuz Gölü'nde bir anlamda çok geniş bir düzlüğün ortasında, ülkemize dair hayallerini, tutkularını, emeklerini, gayretlerini, hepsini harmanlayarak ülkemizin tam bağımsız yarınları adına birkaç saniye sürecek bir uçuş için ateşliyorlar. Bir anlamda, tüm milletimizi, o çıktıkları yüksek irtifaya çıkartmış oluyorlar. Ben böylesine bir takımın yol arkadaşı olmaktan, bir Türk evladı, bir mühendis olarak büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böylesine, ülkemizin tam bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için kendini vakfetmiş, bu alanda emek gösteren, büyük çaba gösteren, ter döken kardeşlerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu genç kardeşlerimiz, ülkemizin, 'Milli Uzay Programı' kapsamında hedeflerine, çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar. Ülkemizin hava savunma silahlarını, sistemlerin büyük ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini geliştirecekler ve dünyaya medeniyetimizin ve milletimizin sesinin daha gür çıkmasına vesile olacaklar."

        Konuşmaların ardından finale kalan 80 takımın hazırladığı roketler, geri sayımın ardından gökyüzüne ateşlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"

        Benzer Haberler

        Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması açılışında konuştu:
        Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması açılışında konuştu:
        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Aksaray'da medya temsilcileri Ihlara Vadisi ile Selime Katedrali'ni kuş bak...
        Aksaray'da medya temsilcileri Ihlara Vadisi ile Selime Katedrali'ni kuş bak...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da üreticilerle buluştu
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da üreticilerle buluştu
        Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
        Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
        Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
        Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı