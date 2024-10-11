43 yıllık öğretmene, 19 yıldır görev yaptığı okulda alkışlı veda

AKSARAY'daHacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Yusuf Ünal (65), 43 yıllık meslek hayatını noktaladı. 19 yıldır görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlanan Ünal, "Son saate kadar ilk gün başlamış gibi yine dersimdeydim. 'Allah nasip ederse son güne kadar yapacağım' demiştim. Bana nasip oldu. Bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi.

Adana, Konya ve Aksaray'da çeşitli okullarda görev yapan Türkçe öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Yusuf Ünal, 43 yıllık meslek hayatını noktaladı. Emekliye ayrılan Ünal, 19 yıldır görev yaptığı Aksaray Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nda dün son kez derse girdi. Yusuf Ünal'a sürpriz yapan okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri, son dersin yapıldığı sınıfa geldi. Daha sonra Ünal, alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.