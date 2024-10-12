Parkta tartıştığı genci bıçakladı

AKSARAY'da V.D. (53), parkta tartıştığı Abdurrahman U.'yu (18) sağ göğsünden ve kalçasından bıçakladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, V.D., bilinmeyen nedenle Abdurrahman U. ile tartışmaya başladı. V.D., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman U.'yu sağ göğsünden ve kalçasından bıçaklandı. Abdurrahman U. kanlar içerisinde yığılırken, olayı görüp gelen bekçiler ise V.D.'yi yakaladı. Abdurrahman U., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdurrahman U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.