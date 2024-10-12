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        Parkta tartıştığı genci bıçakladı

        AKSARAY'da V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 23:21 Güncelleme: 12.10.2024 - 23:25
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        Parkta tartıştığı genci bıçakladı
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        AKSARAY'da V.D. (53), parkta tartıştığı Abdurrahman U.'yu (18) sağ göğsünden ve kalçasından bıçakladı.  

        Olay, saat 20.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, V.D., bilinmeyen nedenle Abdurrahman U. ile tartışmaya başladı. V.D., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman U.'yu sağ göğsünden ve kalçasından bıçaklandı. Abdurrahman U. kanlar içerisinde yığılırken, olayı görüp gelen bekçiler ise V.D.'yi yakaladı. Abdurrahman U., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdurrahman U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan V.D., sağlık kontrolü sonrası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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