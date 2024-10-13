Parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyede
AKSARAY'da dün parkta tartıştığı Abdurrahman U.
AKSARAY'da dün parkta tartıştığı Abdurrahman U.'yu (18) sağ göğüs ve kalçasından bıçaklayan V.D. (53), adliyeye sevk edildi. Ameliyat edilen Abdurrahman U.'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda meydana geldi. V.D. ile Abdurrahman U. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.D., Abdurrahman U.'yu sağ göğüs ve kalçasından bıçakladı. Abdurrahman U. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görüp gelen bekçiler ise V.D.'yi yakaladı. Abdurrahman U., çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdurrahman U.'nun yapılan ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan, emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen V.D., adliyeye sevk edildi.
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