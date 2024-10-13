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        Parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyede

        AKSARAY'da dün parkta tartıştığı Abdurrahman U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:30
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        Parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyede
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        AKSARAY'da dün parkta tartıştığı Abdurrahman U.'yu (18) sağ göğüs ve kalçasından bıçaklayan V.D. (53), adliyeye sevk edildi. Ameliyat edilen Abdurrahman U.'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda meydana geldi. V.D. ile Abdurrahman U. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.D., Abdurrahman U.'yu sağ göğüs ve kalçasından bıçakladı. Abdurrahman U. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görüp gelen bekçiler ise V.D.'yi yakaladı. Abdurrahman U., çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdurrahman U.'nun yapılan ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan, emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen V.D., adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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