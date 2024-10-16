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        Polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

        AKSARAY'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Tahir G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:05
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        Polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı
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        AKSARAY'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Tahir G.'nin (36), 2,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alının Tahir G.’ye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik polisleri, rutin yol kontrol denetiminde 68 EC 666 plakalı otomobilin sürücüsü Tahir G.'ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Tahir G., ihtara uymayınca, bir polis memuru aracı elleriyle durdurmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru uyarı atışı yapmak istedi. Polisin silahından çıkan kurşun otomobilin sol ön kapısının alt kısmına isabet etti. Aracını durduran Tahir G. gözaltına alındı. Tahir G.’nin yapılan kontrolünde 2,14 promil alkollü olduğu belirlendi. Tahir G. hakkında 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 9 bin 950 TL idari para cezası uygulanırken; ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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