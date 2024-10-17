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        Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı

        AKSARAY'da Sinan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:35
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        Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı
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        AKSARAY'da Sinan K. (40), kaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçakladı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 4 gündür otelde konaklayan Sinan K., belirlenemeyen nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden de olan Ahmet Kaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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