Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı (2)
TUTUKLANDIAksaray'dakaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçaklayan fından yakalanan Sinan Keskin (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'dakaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçaklayan fından yakalanan Sinan Keskin (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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