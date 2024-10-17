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        Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı (2)

        TUTUKLANDIAksaray'dakaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçaklayan fından yakalanan Sinan Keskin (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:35
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        Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı (2)
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        TUTUKLANDI

        Aksaray'dakaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçaklayan fından yakalanan Sinan Keskin (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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