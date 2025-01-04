Eski başkan otomobiliyle çarpıştı; ölen yayanın kimliği belli oldu
AKSARAY'daeski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel'in (54) otomobili ile çarpıp, ölümüne neden olduğu yayanın Sait Sertkaya (70) olduğu belirlendi.
AKSARAY'daeski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel'in (54) otomobili ile çarpıp, ölümüne neden olduğu yayanın Sait Sertkaya (70) olduğu belirlendi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Eski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel yönetimindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan yayanın öldüğünü belirledi. Otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yayanın, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Sait Sertkaya olduğu belirlendi. Cenazenin bugün defnedilmesi beklenirken, gözaltına alınan Cihan Yüksel'in işlemleri sürüyor.
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