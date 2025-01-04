Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş devam edecek, taşlar yerine oturacak (2)

'2025'TEYÜZDE 4 BÜYÜME HEDEFİMİZ VAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'daki programı kapsamında bir otelde düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, 2025 yılındaki büyüme hedeflerinin yüzde 4 olduğunu belirtti. Yılmaz, şunları söyledi:

''Bugün geldiğimiz noktada işte 2002 yılında 238 milyar dolar olan toplam milli gelirimiz, geçen yıl 1 trilyon 130 milyar dolar oldu. Bu yılın rakamları henüz son çeyrek çıkmadığı için kesin değil, ama tahminimiz 1.3 trilyon doların üstünde bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olacağız. Kişi başına gelirimiz de 3 bin 608 dolardan, geçen yıl itibariyle 13 bin 243 dolara yükseldi. Bu yıl itibariyle yine 15 bin 500 doları aşan bir kişi başına geliri sağlayacağımızı düşünüyoruz

Bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 3.2 büyüme kaydettik. Üçüncü çeyreğin yıllıklandırırsak yüzde 3.6 bir büyüme, bir yıl geriye doğru gidersek ve yıl sonu itibariyle de orta vadeli programımızda 3.5 gibi bir hedefimiz var. Buna yakın seviyelerde bu yılı tamamlamayı öngörüyoruz. Geçen yılı daha doğrusu. 2025''te ise yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Yine dengeli, nitelikli bir büyüme. Ondan sonraki yıllar 4.5, 5 beş gibi giderek artan oranlarda bir büyümeyi hedefliyoruz. ''