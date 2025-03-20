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        Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

        AKSARAY'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 01:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 01:50
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        Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
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        AKSARAY'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris'ten Van'a giden Mustafa Akbaba yönetimindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü, buzlanda nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 28 yolcu, 1 muavin ve 2 sürücünün bulunduğu otobüsteki 31 kişiden, 20'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 20 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        KAZADAN YARA ALMADAN KURTULANLAR KENTTE KONAKLAYACAK

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kaza yerinde gelip incelemelerde bulundu. Kazada 20 kişinin yaralandığını bildiren Vali Kumbuzoğlu, “Türkiye genelinde belli bölgelerde buzlanma ve kar yağışı vakalarıyla karşılaşıyoruz. Aksaray'da da AFAD, karayolları, UMKE, Özel İdaresi kurumlarımızla karla mücadele faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda bu akşam bir kazayla karşı karşıya kaldık. Saat 22.00 civarında Marmaris'ten Van'a doğru giden bir otobüsümüz buzlanma nedeniyle yan yatıyor ve takla atıyor. Araçta yolcularla birlikte 31 kişi var. Hafif ve orta olmak üzere 20 yaralımız var. Bunların da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanemize ambulanslarımızla nakillerini yaptık. Ayaktan tedavi olma ihtimalleri çok yüksek. Kazadan yara almayan 11 kişiyi de Aksaray merkezde konaklatacağız. Takiplerini de yapacağız. Can kaybı yaşanmaması sevindirici tarafı.” dedi.

        Vali Kumbuzoğlu, kazadan yara almadan kurtulanlarla görüştükten sonra tedaviye alınan yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

        Kazada yaralanan yolculardan Nesim Çelik ise Ağrı'ya gittiğini belirterek, “Kaza buzlanmadan mı, fırtınadan mı ne oldu, anlayamadım.” diye konuştu.

        Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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