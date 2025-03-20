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        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 9'u taburcu oldu

        AKSARAY'daki otobüs kazasında yaralanan 20 yolcudan 9'u taburcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:30
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        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 9'u taburcu oldu
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        AKSARAY'daki otobüs kazasında yaralanan 20 yolcudan 9'u taburcu oldu.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris'ten Van'a giden Mustafa Akbaba yönetimindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 20 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 20 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılardan 9’u taburcu edildi. Gözaltına alınan şoför Mustafa Akbaba'nın işlemlerinin de sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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