Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 9'u taburcu oldu

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris'ten Van'a giden Mustafa Akbaba yönetimindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 20 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 20 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılardan 9’u taburcu edildi. Gözaltına alınan şoför Mustafa Akbaba'nın işlemlerinin de sürdüğü bildirildi.

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