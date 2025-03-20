Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Cezaevinden izinli çıktı; hırsızlık yaparken yakalandı

        AKSARAY'ınGülağaç ilçesinde 38 suç kaydı olup, cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevinden izinli çıktı; hırsızlık yaparken yakalandı
        ABONE OL

        AKSARAY’ınGülağaç ilçesinde 38 suç kaydı olup, cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen M.Y. (38), girdiği evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

        Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde H.G. isimli gurbetçiye ait evde M.Y.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında el çantası, pense, kerpeten, tornavida gibi aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y.'nin Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda izin olarak çıktığı, 10 mala zarar verme, 12 konut dokunulmazlığının ihlali, 11 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 1 resmi belgede sahtecilik, 1 borçlunun ödeme şartını ihlali ve 2 uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma olmak üzere toplam 38 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. M.Y.'nin ayrıca araç plakasının sahte olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 9'u taburcu oldu
        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 9'u taburcu oldu
        Aksaray'da camiye gelen çocuklar ayakkabılarına bırakılan harçlıkla sevindi...
        Aksaray'da camiye gelen çocuklar ayakkabılarına bırakılan harçlıkla sevindi...
        Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı (2)
        Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı (2)
        Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
        Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı