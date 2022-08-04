Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında

AA

Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki ATV'de yangın çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa A. (25) ve ismi belirlenemeyen bir kişi 27 Temmuz'da, ATV araçlarına yakıt almak için Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Dolum için hazırlık yapıldığı sırada araç ön kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Yangında Mustafa A. ve akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet A. (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ATV aracının yakıt aldığı sırada bir anda alev alması, yangından kaçışanlar ve çalışanların yangın tüpleriyle alevleri söndürmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakıt alırken ateşlediği çakmak ATV'yi alev topuna çevirdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yakıt alırken ateşlediği çakmak ATV'yi alev topuna ...
Kore gazisi Sabri Saygılı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi Sabri Saygılı son yolculuğuna uğurlandı
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 ...
Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız ...
Trafik jandarması köy yollarında hız denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Trafik jandarması köy yollarında hız denetimlerini ...
Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti ...
Başkan Dinçer sanayi esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Dinçer sanayi esnafı ile buluştu
Aksaray Üniversitesinde YÖK Sanal Fuarı
YEREL HABERLER Aksaray Üniversitesinde YÖK Sanal Fuarı
Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.